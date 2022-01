Start für Antikörper-Therapie für Hochrisikopatienten im Landesklinikum Wiener Neustadt

WIENER NEUSTADT. Für Hochrisikopatienten mit einer Covid-Infektion, die bestimmte Vorerkrankungen haben, gibt es nun eine neue Antikörper-Behandlung mittels Infusion. An fünf Landesklinik-Standorten (Wr. Neustadt, St. Pölten, Stockerau, Waidhofen/Thaya, Melk) steht die Therapie mit dem in Österreich zugelassenen Wirkstoff „Sotrovimab“ zur Verfügung. Behandelt werden PCR-positive und symptomatische Covid-Patienten nach vorheriger Abklärung durch ärztliches Personal über Notruf NÖ und in Abstimmung mit den Kliniken. In Wr. Neustadt wurden bereits erste Patienten behandelt.