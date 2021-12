Testen und Coffe to Go

WIENER NEUSTADT. Üblicherweise wird im Wintergarten lange gefrühstückt, Kaffee- oder Cocktails-Genüsse zelebriert. Jetzt wird schnell getestet. Seit kurzem wurde das mondäne Ambiente im Hilton Garden Wiener Neustadt zur Teststation umstrukturiert. Hier sind sowohl Antigen-, als auch PCR-Tests gratis möglich. "Wir haben schon lange darüber nachgedacht, hier eine Teststraße einzurichten", so Michael Seitz, Direktor des Hauses.

hochgeladen von Doris Simhofer

Doch nicht nur das: Wer hierher testen kommt, bekommt auch einen Kaffee-to-Go gratis oder kann auf der Hotel-Terrasse einen weihnachtlichen Punsch kaufen. "Punschtrinken ist freilich nur auf Abstand möglich", verweist Seitz auf die 50-Meter-Abstandsregel.

Rasche Ergebnisse

Bereits beim Probebetrieb, bei der die Hilton-Mannschaft getestet wurde, zeigte sich, dass die Testergebnisse höchst rasant aufs Handy gelangen. "Das Ergebnis eines Antigen-Tests lag nach 20 Minuten, das eines PCR-Tests nach elf Stunden vor", freut sich Michael Seitz über die neue Möglichkeit. Ein weiterer Pluspunkt: Vor dem Hotel stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung, ein reibungsloser Ablauf ist also garantiert. Anmelden muss man sich weder für Testung, noch für Coffe-To-Go, einzig die E-Card muss mitgebracht werden.

"Sollte sich der Ansturm erhöhen, haben wir die Möglichkeit, zu erweitern. Platz ist genug bei uns", sagt Seitz.

Damit wird auch eine weitere Lücke geschlossen: PCR-Tests ohne Anmeldung sind auch am Sonntag möglich.

Die Testzeiten:

Hotel "Hilton Garden Inn" (Promenade 6, Zugang Wintergarten):

Antigen- und PCR-Tests: Mo - Sa 07 - 12.30 und 13.30 - 19 Uhr, So 09 - 14.30 Uhr

keine Voranmeldung notwendig, E-Card mitnehmen!

Weitere Testmöglichkeiten in Wiener Neustadt:

Permanente Antigen-Tests

Arena Nova (Rudolf Diesel-Straße 30): täglich 7-18 Uhr

Marienmarkt (Hauptplatz), täglich 9-21 Uhr

(Registrierung auf testung.at)

Fischapark (OG, in der Nähe des Besucher-Services - ohne Anmeldung)

Antigen-Schnelltests und PCR-Test: Mo - Fr 07:30 - 19 Uhr und Sa 7:30 - 18 Uhr

Das Antigen-Test-Ergebnis wird innerhalb einer Stunde per SMS oder Mail versendet. PCR-Testergebnisse kommen im Laufe des nächsten Tages.

Kostenlose Antigen-Tests in den Apotheken (Anmeldung über die Online Plattform „oesterreich-testet“ oder über die kostenfreie Hotline 0800/220 330.

Apotheke Civitas Nova, Prof.-Dr.-Stephan-Koren-Straße 8a, 02622/266 16

Zehnergürtel-Apotheke, Roseggergasse 55, 02622/663 56

Merkur-Apotheke, Stadionstraße 6-12, 02622/861 65

Bahnhof-Apotheke, Zehnergasse 4, 02622/232 93

Fischapark Apotheke, Zehnergürtel 12-24, 02622/240 20

Alte Kronen-Apotheke Hauptplatz 13, 02622/233 00

Apotheke "Zur Mariahilf", Hauptplatz 21, 02622/23 153

Heiland-Apotheke, Pottendorfer Straße 6, 02622/22 128

Kostenlose PCR-Tests in den Apotheken

Bahnhof-Apotheke: MO-FR 7.30-17 Uhr, SA 08-13 Uhr

Alte Kronen Apotheke: MO-FR 8.45-15.30

Heiland Apotheke: MO-FR 8.30-12 Uhr & 13-17 Uhr, SA 8.30-12 Uhr

Merkur Apotheke: MO-MI 08.30-13.15 Uhr , DO&FR 8.30-15.15 Uhr

Fischapark Apotheke: MO-FR 7.30-19 Uhr, SA 7.30-17.30 Uhr

Zehnergürtel Apotheke: MO-FR 8.30-16.30 , SA 8.30-10 Uhr

Apotheke Civitas Nova: MO-FR 9-16 Uhr

Apotheke Zur Mariahilf: MO 8.30-13.30, DI-FR 8.30-16.30 Uhr