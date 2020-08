Dieter Unterrainer verstarb nach schwerer Krankheit.

WIENER NEUSTADT. Neben Heinzi Cyrmon galt er als die Tankwartlegende Wiener Neustadts, als Bedienungstankstellen noch zu den Zentren der Kommunikation gehörten. Wo der Tankwart noch die Anlaufstelle für persönliche Aussprachen und heiße Diskussionen war und nicht ein gestresster Supermarktverkäufer. Dieter (eigentlich Wolf Dieter) Unterrainer verkörperte diesen Berufstand wie kaum ein anderer, auf der BP-Tankstelle samt Waschstraße bei Opel Zezula in der Fischauer Gasse war er eine feste Institution, so nebenbei engagierte er sich bei den ersten Grünen-Anfängen in der Stadt und hatte immer wieder ein wenig Zeit für seine große Leidenschaft, für sein großes Talent, das Zeichnen.

In der Pension mehrten sich dann die Ausstellungen (u.a. St. Peter a. d. Sperr), Dieter Unterrainer wurde zu einer fixen Größe im Neustädter Kulturbereich. Seine Art zu Zeichnen verblüffte, überraschte, erstaunte die Menschen, seine Porträts hatten fesselnde Wirkung - er selbst bezeichnete seine Kunst als fotorealistische Portrait-Malerei, er benutzte für seine Zeichnungen einfach nur Bleistift und Papier.

Unterrainer, der bis zuletzt in der Badener Siedlung gelebt hatte, verstarb im 79. Lebensjahr nach schwerer Krankheit. Er hinterlässt Ehefrau und zwei Söhne. Ein Begräbnis ist nicht vorgesehen, die Urne des Verstorbenen wird zuhause ihren Platz finden. Die Familie plant nach der "Corona-Zeit" eine Ausstellung zum Andenken Dieter Unterrainers zu organisieren.