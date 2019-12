Viele Investitionen für eine noch bessere Neue Mittelschule

Kontinuierliche Erneuerungen der Haustechnik, Investitionen in das Gebäude und Infrastruktur, sowie Verbesserungen bei der Ausstattung für den täglichen Unterricht, so können die Hauptziele von Gemeinderat Kurt Polyak, Obmann der Neuen Mittelschule, umschrieben werden.

BAD ERLACH. Im Sommer wurde die Ferienzeit genutzt, um eine entscheidende Verbesserung am Heizsystem in der Neuen Mittelschule vorzunehmen. 73 überalterte, gusseiserne Heizkörper, produziert und eingebaut in den siebziger Jahren, wurden entfernt und durch moderne Konvektor-Heizkörper ersetzt. „Nach der Umstellung auf Fernwärme, war dies ein weiterer wichtiger Schritt, hin zu besserer Energieeffizienz und Senkung der laufenden Kosten!“ erläuterte GR Kurt Polyak.

Einfachere und damit bessere Reinigung der Klassenräume wurde durch den Austausch des Bodenbelages in drei Klassen erreicht. Gleichzeitig sind die neuen Böden unempfindlicher gegen Verschmutzung. Schulwart Manuel Pötscher: „Die neuen Bodenbeläge lassen sich mühelos sauber halten, das spart viel Arbeitszeit!“

Potenziale nützen

Auch in den EDV-Bestand der Neuen Mittelschule will GR Kurt Polyak investieren. „Die PCs haben nicht mehr der heute erforderlichen Leistungsklasse. Betriebssysteme und Anwendungsprogramme sind deutlich komplexer und leistungsfähiger geworden. Die Schülerinnen und Schüler brauchen Rechner, mit denen sie das Potenzial der heutigen Software nutzen können. Hier gilt es in den kommenden Monaten 38 PCs und 43 Monitore zu tauschen!“ so Kurt Polyak.

Bei der Neuanschaffung wurde darauf geachtet, ein Unternehmen aus der Region mit dem Austausch der EDV-Ausstattung zu beauftragen und so ging der Auftrag schlussendlich an die Firma Sanz Computer aus Lichtenegg, die auch für fachgerechte Entsorgung des Altbestandes verantwortlich ist.