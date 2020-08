Unser Waldbad - in verlängerter Winterruhe

Markt Piesting. Unser Waldbad ist bei Drucklegung dieser Ausgabe wegen der geltenden Bestimmungen geschlossen. Die Gemeindearbeiter sind gerade dabei, alles zu überprüfen und die notwendigen Servicearbeiten durchzuführen. Sollte die Freigabe der Bäder genehmigt werden, sind wir gut gerüstet und können umgehend mit dem Badebetrieb beginnen.

Wer sich auf kühle Stunden im Waldbad Markt Piesting (Bezirk Wiener Neustadt) im Sommer gefreut hat, wird enttäuscht. Das Bad bleibt aufgrund der "Corona-Maßnahmen" geschlossen. Da sehr viele andere Bäder in Niederösterreich bereits geöffnet haben hat das für einen Aufschrei in der Bevölkerung gesorgt. 204 Personen haben einen Initiativantrag auf der Gemeinde für die Öffnung des Bades vor mehreren Wochen eingebracht. Der Antrag wurde vom Gemeinderat bis dato nicht bearbeitet.

ÖVP-Ortschef Roland Braimeier Mitte Mai in einem Schreiben an die Bevölkerung: „Die von der Bundesregierung vorgegebenen Covid-19 Maßnahmen zur Öffnung von Freibädern machen ein Badeerlebnis, wie Sie es gewohnt sind, nicht möglich und würden einen erheblichen finanziellen Mehraufwand für unsere Gemeinde bedeuten.“ Die Kosten für das Naherholungsgebiet wurden keine bekannt gegeben. Bei der Gemeinde haben sich mehrere freiwillige Helfer für das Waldbad gemeldet. Was kostet der Badewart ohne Badebetrieb Waldbad Markt Piesting pro Monat?

Was kostet die neue "Rundbank vom Mars" samt Podium auf den Parkplatz in Markt Piesting?

Das Naherholungsgebiet in Markt Piesting bleibt geschlossen.