Junge Frauen und Mädchen auf ihre Rechte aufmerksam machen, veraltete Rollenbilder aufbrechen und gleiche Chancen für alle! Nicht weniger fordern auch die beiden Neustädter Mädchen-Initiativen „LOTTA Girlsbase“ und „M.I.A. – Mädchen in Aktion“.

WIENER NEUSTADT. Der Weltmädchentag am 11. Oktober wurde deshalb zum Anlass um in der Neustädter Innenstadt Goodie-Bags unter dem Motto „Feel good“ an Mädchen zu verteilen und mit ihnen zu plaudern. Nadja Rosnak vom Auftrieb: „Heuer haben wir einen besonderen Wert darauf gelegt, die Goodie Bags mit Inhalten zu füllen, die zur psychischen Gesundheit beitragen sollen.“ Verteilt wurde dann u.a. am Bahnhof und am Burgplatz. Diese Aktion ist eine von vielen in ganz Österreich, zu der das Kinderhilfswerk „Plan International“ aufgerufen hat.