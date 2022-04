WIENER NEUSTADT (Bericht der Feuerwehr Wiener Neustadt). Am Freitag Nachmittag ereignete sich auf der A2 in Fahrtrichtung Wien ein schwerer Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Wohnmobil vollkommen zerstört und zwei Pkws beschädigt wurden. Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt führte die Fahrzeugbergung durch. Verletzt wurde niemand.

Aus bisher unbekannter Ursache kollidierten gegen 15:00 Uhr zwei Pkws auf der Südautobahn in Fahrtrichtung Wien. Durch die Kollision verloren die jeweiligen Lenker die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Während eines der Unfallfahrzeuge im Grünstreifen an der Mittelleitwand zu stehen kam, verlor der andere Pkw seinen gezogenen Wohnwagenanhänger und kam auf der ersten Fahrspur zu stehen. Der Wohnwagenanhänger entkoppelte sich in Folge der Kollision, wurde über die Fahrbahn geschleudert und auseinanergerissen.

Der Notarzt eines zufällig vorbeikommenden Notarzteinsatzfahrzeuges der Berufsrettung Wien führte vor Ort die Versorgung der Unfallbeteiligten durch, welche sich bis zum Eintreffen der örtlichen Einsatzkräfte glücklicherweise als unverletzt herausstellten.

Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt führte nach der Freigabe durch die Autobahnpolizei die Bergung des schwer beschädigten Wohnmobils durch. Nach dem Aufrichten des Anhängers wurde dieser, gemeinsam mit dem Zugfahrzeug, von einem Privatunternehmen von der Autobahn geschleppt. Das zweite Unfallfahrzeug wurde von der Feuerwehr von der Autobahn verbracht und auf einem Parkplatz gesichert abgestellt.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Autobahn auf eine Fahrspur verengt und kurzfristig sogar gesperrt werden. Dadurch kam es zu einigen Verzögerungen im Nachmittagsverkehr.