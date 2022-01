BAD FISCHAU-BRUNN, WIENER NEUSTADT, WIMPASSING. 2021 War kein sehr gutes Jahr für einen jungen in Wimpassing (Bezirk Neunkirchen) wohnhaften Türken (20). Zuerst wollte seine Angebetete nichts mehr von ihm wissen, woraufhin er auf einer Party als Nichteingeladener dem Hausherren das Nasenbein brach, dann endete ein "Hatzerl" am Wiener Neustädter Baumkirchnerring mit einem Blechsalat, bei dem sein Mercl total zerstört wurde.

Verhandlung am Landesgericht

Aber der Reihe nach: Am 24. Juli des Vorjahres "crashte" der junge Mann eine Mega-Party in Bad Fischau-Brunn. Nicht eingeladen, dafür vor Eifersucht aufgeladen spürte er im ersten Stock der Villa seine eben erst Verflossene, ein 17-jähriges Mädel, auf und wollte sie zum Mit-Heimgehen überreden. Sie weigerte sich. Da der Hausherr und Gastgeber (19) sich mit "netten" Worten einmischte, bekam der gleich mehrere Faustschläge ab, einer davon brach ihm die Nase. Auf der Flucht - laufend treppabwärts und dann wegbrausend mit einem Auto - mussten ein paar andere Partygäste noch wegspringen, um nicht angefahren zu werden. Für die Staatsanwaltschaft waren das zwei Delikte: Schwere Körperverletzung und Nötigung.

Richterin Petra Harbich wusste vergangene Woche die jugendhaften Eifersuchtstaten richtig zu werten und verdonnerte den Burschen zu 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit und einer Schmerzensgeldzahlung von 1.760 Euro. Das Urteil, in diesem Fall "die Diversion", ist rechtskräftig.

Im November des Vorjahres kam es zum Verkehrsunfall vor der Feuerwehrzentrale.

Unfall vor Feuerwehr

Während der Verhandlung kam auch kurz der Verkehrsunfall, den der junge Mann dann im November 2021 verursacht hatte, zur Sprache. Immerhin in einem Mercedes der E-Klasse ("Ich habe gespart ...") glühte er in Wiener Neustadt den Ring runter, ehe er genau vor der Feuerwehrzentrale einen anderen Verkehrsteilnehmer - kurioserweise mit einem SUV-Mercedes, die Medien berichteten damals vom "Krieg der Sterne" - abschoss. Totalschaden! Seine Begründung: "Ich habe einen Krampf im rechten Fuß bekommen..."

Das neue Jahr jedenfalls hat für den Burschen besser begonnen: Die Angebetete ist zu ihm zurück gekehrt!