Zum Tod von Josef "Pepi" Bugnar

Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt steht unter Schock: Der allseits beliebte und fürsorgliche Kommandant, Branddirektor Josef Bugnar ist tot.

WIENER NEUSTADT. Er verließ unsere Welt plötzlich und völlig unerwartet. "Unsere Anteilnahme, Gedanken und Gebete gelten seiner geliebten Eva und den beiden Söhnen, unseren Kameraden Daniel und Manuel", so sein langjähriger Weggefährte und Freund, Kommandant-Stellvertreter Brandrat Christian Pfeiffer.

Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt wird in den kommenden Tagen eine Parte und nähre Details zur Beisetzung bekanntgeben.

Nachruf- Josef Bugnar



Branddirektor der Statutarstadt Wr. Neustadt, Bezirksfeuerkommandant-Stellvertreter des Bezirkes Wiener Neustadt,Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt.

Josef Bugnar wurde am 24. Jänner 1966 in Wiener Neustadt geboren. Am 11. Februar 1978 trat er der Feuerwehrjugend der Feuerwehr Wiener Neustadt bei. In den Aktivdienst wurde er am 5. Mai 1981 im Rahmen des traditionellen Frühjahreshauptrapport überstellt.

Sein Feuerwehrleben wurde durch unzählige Lehrgänge begleitet. Im Jahr 1984 besuchte er den Verwaltungslehrgang und übernahm 1986 die Funktion des Stellvertreters des Leiters des Verwaltungsdienstes. Gleichzeitig wurde er unter Kommandant OBR Sommer zum Zugtruppkommandanten ernannt. Beide Funktionen hatte er bis 1992 inne. 1992 wurde OV Bugnar zum zweiten Kommandantstellvertreter gewählt und 1996 in der gleichen Position zum Abschnittskommandantenstellvertreter gewählt. Als er 2001 erster Kommandantstellvertreter des heutigen Ehrenkommandanten Ing. Herbert Schanda wurde, wurde er zum Abschnittsfeuerwehrkommandant gewählt. Er folgte Schanda 2006 als Kommandant der Feuerwehr Wiener Neustadt nach und bekleidet seit dem auch den Posten des Bezirkskommandantstellvertreters. Seit 2009 ist Bugnar Mitglied in der Disziplinarkommission im NÖ Landesfeuerwehrverband und Mitglied im Arbeitsausschuss Vorbeugender Brandschutz.

Ein Leben für die Feuerwehr



Josef „Pepi“ Bugnar hinterlässt zwei Söhne, Daniel und Manuel, welche beide bei der Feuerwehr Wiener Neustadt aktive Mitglieder sind und seine Frau Eva.

Als hochdekorierter Feuerwehroffizier wurde Bugnar unter anderem mit dem Verdienstzeichen des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes 2. Stufe, dem Verdienstzeichen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes 1. Klasse in Gold, der Medaille des Deutschen Feuerwehrverbandes für internationale Zusammenarbeit und dem silbernen Verdienstzeichen der Republik Österreich geehrt. Zudem ist Bugnar Träger einiger Katastrophenverdienstabzeichen sowie Absolvent des Feuerwehrleistungsabzeichens in Silber und der Ausbildungsprüfung „Technischer Einsatz“ in Silber. Auch war Bugnar mit der goldenen Stadtwappennadel und der Militäranerkennungsurkunde des Österreichischen Bundesheeres.

Sein Engagement und sein Leben war die Feuerwehr. Seine fürsorgliche und liebevolle Art sorgte dafür, dass er als Kommandant weit über die Landesgrenzen hinaus geschätzt wurde.