„Der neue Grüne Bericht belegt die dramatische Situation in der Landwirtschaft - die Einkommen der Bauern sinken wieder, dabei wäre die Lösung so einfach – ein angemessener Erzeugerpreis, eine Art Kollektivvertrag für die Landwirtschaft und klare Rahmenbedingungen. „Laut Bericht erwirtschaften die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe im Durchschnitt nicht einmal 30.000 Euro im Jahr, bei durchschnittlich 1,43 Arbeitskräften ist es zu wenig zum Überleben“, ist Schmiedlechner überzeugt. Arbeit und Fleiß müsse sich wieder lohnen“, erklärte heute der freiheitliche Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner.

„Seit Jahren kämpfen die Bauern mit Einkommensrückgängen und mit Wettbewerbsnachteilen durch hohe Umwelt- und Tierschutzauflagen und die schwarze Landwirtschaftsministerin schaut nur zu, anstatt zu handeln. Unsere Bauern müssen endlich einen angemessenen Preis für ihre harte Arbeit erhalten und deutlich entlastet werden“, brachte Schmiedlechner die Probleme in der Landwirtschaft auf den Punkt.

Jetzt brauche es ein rasches Handeln, um die Ernährungs- und Versorgungssicherheit sicherzustellen, bevor der letzte Bauernhof endgültig zusperrt, betonte Schmiedlechner und ergänzte: „Jahr für Jahr kommt es beim Grünen Bericht zu negativen Ergebnissen, aber die verantwortliche Ministerin handelt nicht - genauso wie alle anderen ÖVP-Minister vor ihr. Die ÖVP sollte endlich Farbe bekennen und sich klar hinter die landwirtschaftlichen Familienbetriebe stellen, oder deutlich sagen, dass sie zukünftig nur mehr eine industrielle Landwirtschaft haben will. Leider ist zu befürchten, dass die ÖVP die Kehrtwende nicht vollzieht und so werden in den nächsten Jahren weitere tausende Betriebe aufgeben und damit sind dann auch viele Arbeitsplätze im ländlichen Raum Geschichte.