Ehrenzeichenträger Peter Mattausch im 71. Lebensjahr verstorben. Die Stadt, Die Stadt-SPÖ und die SPÖ NÖ und die Grünen trauern ebenfalls.

WIENER NEUSTADT (Red.). Die Stadt Wiener Neustadt trauert um Peter Mattausch – der ehemalige Stadtrat, Versicherungsdirektor der Wiener Städtischen, Obmann des ATV Wiener Neustadt und Ehrenzeichenträger der Stadt Wiener Neustadt verstarb am heutigen Donnerstag überraschend im 71. Lebensjahr.

„Die Nachricht von Peter Mattauschs Ableben hat mich sehr erschüttert – er gehörte zu den bekanntesten Persönlichkeiten Wiener Neustadts, war durch seine fröhliche und lebenslustige Art sowie durch seine Verlässlichkeit im Beruf nahezu jedem Wiener Neustädter ein Begriff. Über 50 Jahre lang stand er im Dienst der Wiener Städtischen, hat sich dort durch sein Engagement zum Direktor im Außendienst emporgearbeitet – ein Engagement, das sich nicht zuletzt dadurch zeigte, dass er längst seine Pension hätte antreten können, stattdessen aber bis zuletzt in Vollzeit für sein Unternehmen tätig war. Peter Mattausch war Stadtrat für die städtischen Unternehmungen und hat sich als solcher große Verdienste um die Wirtschaft erworben – in seine Ära als Kulturstadtrat fiel unter anderem das legendäre Konzert von Pink Floyd am Flugfeld im Jahre 1994. Als Obmann des ATV Wiener Neustadt hat Peter Mattausch in den vergangenen sechs Jahren zudem wichtige Modernisierungsschritte gesetzt und für zeitgemäße Strukturen gesorgt – für all dies gilt dem Verstorbenen mein aufrichtiger Dank. Meine aufrichtige Anteilnahme gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie – allen voran seiner Gattin Renate und seinem Sohn Oliver“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Biographie

Geboren am 16. August 1949

Laufbahn als Mandatar:

April 1985 bis Jänner 1991: Mitglied des Gemeinderates

Jänner 1991 bis Jänner 1995: Mitglied des Stadtsenats – Ressorts: städtische Unternehmungen, Kultur

Auszeichnungen:

Ehrenzeichen der Stadt Wiener Neustadt (2007)

Auch die SPÖ Wiener Neustadt trauert um Peter Mattausch: "Unser langjähriger Stadtrat ist heute in der Nacht plötzlich und unerwartet im 71. Lebensjahr verstorben. Beruflich nach wie vor höchst erfolgreich, hochengagiert und umsichtig an der Spitze des ATV stehend - so haben wir den lieben Verstorbenen zuletzt erlebt. In all seinen stadtpolitischen Funktionen hat er stets das Beste gewollt und das Beste gegeben. Für sein Wiener Neustadt. Für die Gesellschaft. Für unsere Bevölkerung. Als Dank für dieses umfassende Wirken erhielt Mattausch das Ehrenzeichen der Stadt verliehen. Doch all das kann nicht ausdrücken, was Peter für uns Sozialdemokrat*innen bedeutet hat. Wir verlieren mit ihm nicht nur einen treuen Weggefährten, freundschaftlichen Ratgeber und besonnenen Mitstreiter, sondern vor allem einen Menschen der Sonderklasse. Immer freundlich, hilfsbereit und kollegial - das war Peter Mattausch. Peter, du wirst uns fehlen. Du wirst der SPÖ fehlen. Du wirst dieser Stadt fehlen. Adieu, lieber Freund! Unser ganzes Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen!"

Die Bezirks-SPÖ und die SPÖ NÖ: "Peter Mattausch, geb. am 16.08.1949, ehemaliger SPÖ-Kulturstadtrat in Wiener Neustadt und Versicherungsdirektor der Wiener Städtischen, verstarb vollkommen unerwartet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Der Klubobmann der SPÖ NÖ und Bezirksvorsitzende der SPÖ Wiener Neustadt, LAbg. Reinhard Hundsmüller, verliert mit Mattausch einen langjährigen Freund und Weggefährten: „Das plötzliche Ableben von Peter Mattausch erschüttert die SPÖ NÖ zutiefst. Er war seit 1970 SPÖ-Mitglied und hatte Zeit seines Lebens für die Menschen in Wiener Neustadt und deren Anliegen ein offenes Ohr. Mit Peter Mattausch verlieren wir einen Freund und einen großartigen Menschen! Im Namen der SPÖ Bezirksorganisation Wiener Neustadt darf ich den Hinterbliebenen mein Beileid aussprechen!“

Mit Fassungslosigkeit und großer Traurigkeit reagiert die Grüne Stadträtin Tanja Windbüchler-Souschill auf das plötzliche Ableben von Peter Mattausch: „Er war ein großer Wiener Neustädter, ein wunderbarer Gesprächspartner und ein überzeugter Demokrat, der in Wiener Neustadt fehlen wird. Mein aufrichtiges Beileid geht an seine Frau Renate, seinen Sohn und an die gesamte Familie.“

