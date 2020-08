Heideansiedlung ??? wo ist das ???, ...

... mögen sich so manche Menschen unserer Stadt noch immer fragen ??? Die Heideansiedlung ist ein abgetrenntes Stadtviertel, unmittelbar angrenzend an Steinabrückl.

Unsere Stadtverwaltung ist mit Bürgermeister Klaus Schneeberger, 1. Vizebürgermeister Christian Stocker, Stadtrat Franz Dinhobl, und dem Ortsgruppenobmann in der Heideansiedlung, Gemeinderat Hans Machowetz bemüht, gerade auch diesem Stadtviertel die verdiente Wertschätzung spürbar zu vermitteln.

So wurden und werden für die Bevölkerung der Heideansiedlung immer wieder nachhaltige Initiativen der Österreichischen Volkspartei, wie die nachstehend angeführte „Infrastruktur – Zwischenbilanz“ aus Stadt und Land zeigt in diesem Stadtviertel gesetzt:

Lärmschutzwall zwischen der Reihenhaussiedlung zur Blätterstraße rechts der William Congrevestraße

Gleichzeitig mit dem Neubau der Reihenhaussiedlung links der William Congrevestraße und dem dazugehörigen Lärmschutzwall wurde auch vor der Reihenhaussiedlung rechts der Congrevestraße ein Lärmschutzwall errichtet.

Parkplatz in der William Congrevestraße zwischen den Reihenhäusern

Hier wurden die Bodendeckerflächen entfernt mit der Absicht es bei einer Rasenfläche zu belassen. Auf Anregung der ÖVP-Ortsgruppe Flugfeld Badener- und Heideansiedlung konnten hier die bisher fehlenden Besucherparkplätze ausreichend geschaffen werden.

Zentrumshinweis-Wiener Neustadt im Kreuzungsbereich Gasthaus Kozel

Im Kreuzungsbereich Gasthaus Kozel wurde auf der Anzeige „Wiener Neustadt der „8 km-Hinweis“ in das „Zentrumsymbol“ geändert, weil Wiener Neustadt nicht erst in 8 km beginnt, sondern auch die Heideansiedlung bereits ein wertschätzender Teil von Wiener Neustadt ist.

Neuerrichtung der Tagesbetreuung nunmehr zum Kindergarten

Aufgrund der zahlreichen Neubauten und der damit verbundenen Zuzüge junger Familien mit ihren Kindern war es notwendig auch in der Heideansiedlung zunächst eine „Tagesbetreuung“ zu errichten die nunmehr einen „Kindergarten“ umbenannt wird.

Neuerrichtung der Blätterstraße

Das Land Niederösterreich erneuerte die Blätterstraße im gesamten Bereich zwischen den beiden Ortstafeln Wiener Neustadt - Heidansiedlung

Neuerrichtung des Kinderspielplatzes

Auf Initiative der Volkspartei Wiener Neustadt im Bürgermeisterteam hat die Stadt eine Spielplatz-Offensive gestartet, die einschließlich der Heideansiedlung künftig 29 Spielplätze mit fast 53.000 Quadratmeter Spielfläche umfassen wird.

Balancierstrecke, Sternreck, Traktorschwinge, Plattformmit Rutsche und Seile-Dschungel, Karussell, Kleinkinderschaukel oder Seilbahn des neuen Kinderspielplatzes in der Heideansiedlung werden auf 7.600 Quadratmeter bald sehr viele Möglichkeiten zum Herumtoben bieten.

Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich Gasthaus Kozel

Zum Thema „Gemeinsam sicher“ im speziellen Fall die „Verkehrssicherheit“ betreffend, wurde durch die Erhöhung der bisher sichtbehinderten Anzeigetafel in der Blätterstraße für die Rechtsabbieger aus der Raketengasse die freie Sicht auf den Querverkehr nunmehr uneingeschränkt sichergestellt.

Regelmäßiger Gras- und Strauchschnitt …

… zählt zu den selbstverständlichen Aufgaben unserer Stadt, aber kann aufgrund der zahlreichen Gras- und Strauchflächen im gesamten Stadtbereich nicht immer zeitgerecht erledigt werden, wofür um Verständnis und Nachsicht ersucht wird. Natürlich sind wir auch da bemüht, diese Arbeiten möglichst rechtzeitig zu erledigen.

Für Anregungen, Anfragen, natürlich auch „Beschwerden“ …

… steht der Ortsgruppenobmann der Österreichischen Volkspartei Wiener Neustadt, verantwortlich für die Heideansiedlung, jederzeit zur Verfügung:

GR Hans Machowetz stets bereit unter:

0676 5820300, oder j.machowetz@gmx.at

Der ÖVP-Ortsgruppenobmann

am Flugfeld, in der Badener- und in der Heideansiedlung

GR Hans Machowetz