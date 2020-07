WIENER NEUSTADT (Red.). Die Jugend von heute – politikverdrossen, desinteressiert und faul. Dass die Jungen diesem Klischee aber nicht immer gerecht werden, beweist die JVP Wr. Neustadt mit vollem Herzblut. Freiwilliges Engagement gehört hier zum Alltag, an oberster Stelle steht immer die Vertretung der Interessen der Jugend. Damit diese Vertretung weiter so gut funktioniert wie in der Vergangenheit, wurde am Freitag ein neuer Vorstand gewählt, der sich auch weiterhin den Anliegen der Jungen annehmen wird. „Gerade auf der Gemeindeebene hat man viel Spielraum für Veränderungen. Oft sind es die kleinen Lösungen, die ihren Teil zum großen Ganzen beitragen und viel bewirken. Im Zuge des Stadtjugendtages haben wir unser Team völlig umstrukturiert.“, meint auch der erneut gewählte Ortsgruppen-Obmann Clemens Stocker.Unter dem Beisein von Ehrengästen wie Landesobmann Bernhard Heinreichsberger, Bürgermeister Klaus Schneeberger und Stadtparteiobmann Christian Stocker wurde das vorgestellte Team einstimmig gewählt. „Natürlich ist das ein Vertrauensvorschuss, vor allem wenn man einstimmig gewählt wird.“, fügt Stocker hinzu und meint, dass „das aber auch ein Zeichen ist, dass wir in den letzten zwei Jahren gute Arbeit geleistet haben. Nun wollen wir das Vertrauen, aber auch die Erfahrungen und Gespräche mit Jugendlichen aus den letzten Jahren nutzen um Forderungen und Ideen der Jungen in den Gemeinderat einzubringen.“. Als Jugend-Gemeinderat möchte sich Stocker vor allem dafür einsetzen, dass die Jugendlichen gehört werden und das Leben in Wr. Neustadt aktiv mitgestalten können. Der Ortsgruppenvorstand ist ein offizielles Organ der JVP Niederösterreich auf Gemeindeebene. Ihm vorstehend ist immer eine Ortsgruppenobfrau oder ein Ortsgruppenobmann. Gewählt wird der Vorstand per Statut alle zwei Jahre neu bei einem Ortsjugendtag.