WIENER NEUSTADT (Red.). „Als Wirtschaftssprecherin der Grünen interessieren mich besonders Unternehmen die innovativ sind und den Blick über den Tellerrand wagen, um Neues zu probieren“ ist Nationalrätin Elisabeth Götze neugierig, was Wiener Neustadt diesbezüglich zu bieten hat.

„Rund um die Fachhochschule Wiener Neustadt ist in den vergangenen Jahren ein Ökosystem für innovative Jungunternehmen entstanden: Im Innovation Lab können Ideen in materielle Produkte umgesetzt werden und das Startup Center leistet 360 Grad-Unterstützung bei der Unternehmensgründung. Dass es funktionieren kann, zeigt DAS Energy: Ein großartiger Hidden Champion, recht unauffällig am Rande der Stadt, der mit hoch innovativen Lösungen für Photovoltaikanlagen weltweit punktet. Für meine Arbeit nehme ich viele wichtige Anregungen mit, beispielsweise hinsichtlich Verbesserungsmöglichkeiten der Forschungsförderung", so Götze.

Natürlich hat Wiener Neustadt viele innovative Betriebe, drei davon wurden im Rahmen der InNÖvation-Tour besucht.

Stadträtin Selina Prünster und August Lechner, Sprecher der Grünen Wirtschaft Niederösterreich, hießen Nationalrätin Elisabeth Götze, die niederösterreichische Landessprecherin Helga Krismer und den Landtagsabgeordneten Georg Ecker in Wiener Neustadt willkommen und gemeinsam besuchten sie das Startupcenter und das Innovationlab der FH Wiener Neustadt und das Unternehmen DAS Energy.

„Es freut mich sehr, wenn uns Wiener Neustädter Unternehmen die Türen öffnen und uns einen Einblick in ihre Visionen geben", zeigte sich Selina Prünster erfreut über so viel kreatives Potential in Wiener Neustadt.