Am Samstag sammelte die SPÖ Wiener Neustadt Unterschriften für ein Wachzimmer am Bahnhof. SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger: "Die Resonanz ist überwältigend - wir bekommen viel Zustimmung und viel Lob von der Bevölkerung für unsere Forderung!". Für die SPÖ ist klar: Unser Ruf nach einem Wachzimmer am Bahnhof trifft einen Nerv. Rainer Spenger: "Wir lassen hier nicht locker!"