Abschluss des 1. Semesters in der Ballettschule im Bildungszentrum St. Bernhard

Als Abschluss des 1. Semesters in der Ballettschule St. Bernhard wurde heute ein Tanzfilm gedreht. Das Erarbeiten des Tanzes "Once upon a december" hat 2 Monate gedauert, bis die Schritte und die Choreographie so richtig sitzt und die Tänzerinnen es genießen können, sich zur Musik zu bewegen. Mit Kostüm und Make up samt Krönchen wurde das Erscheinungsbild abgerundet. Tanzpädagogin Andrea Schottleitner ist sehr zufrieden mit den Fortschritten der Tänzerinnen, ab dem 14./15. Februar wird weiter getanzt in der Ballettschule am Domplatz 1.