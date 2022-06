Sommerbesprechung der AKS in Salzburg

Nach zweijähriger Coronapause trafen einander die Angehörigen der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS), Vertreter des Österreichischen Bundesheeres aus allen Bundesländern zur Sommerbesprechung im Seminarzentrum Felbertal bei Mittersill, die mit einem Gottesdienst mit MilErzDekan Dr. Harald Tripp feierlich eröffnet wurde.



Leitung & Teilnehmer der Sommerbesprechung

Unter der Leitung des Präsidenten der AKS & Militärkommandanten von Niederösterreich Bgdr Mag. Martin Jawurek und seines Generalsekretärs, Obst i.R. Mag. Bernhard Meurers nahmen 30 Teilnehmer aus den Bundesländern an den täglichen Vorträgen und Gruppenarbeiten, sowie den Videoschaltungen mit der GKS an dieser Sommerbesprechung teil.

Für eine ganz besondere Auflockerung sorgte ein Ausflug nach Osttirol, einer Fahrt mit dem Gschlösser Panoramazug zu einem Wortgottesdienst in der Felsenkapelle und einer abschließenden Osttiroler Agape.

2 Gäste der Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) der Deutschen Bundeswehr

Obstlt Ulrich Schäffer, nahm als Bundesvorsitzender der Katholischen Soldaten der GKS mit seinem Begleiter Olt Marcel Rost, als Bereichsvorsitzender Süd an dieser Sommerbesprechung teil.

Wer sind die Angehörigen der AKS und welche Aufgaben haben diese ?

Das Statut des Militärordinariates der Republik Österreich vom 21. März 1989 bezeichnet die AKS als Katholische Aktion, einschließlich der zivilen Angehörigen des Bundesheeres und deren Familien. Als eine Gemeinschaft von Christen versuchen sie durch die Erhaltung und Entfaltung christlichen Lebens im Bundesheer, durch die Unterstützung der Militärseelsorger, mit gemeinsame Eucharistiefeiern und religiöser Fortbildung dazu beizutragen. Dazu gehört vor allem ein ständiges Bemühen um die Gewissensbildung und Schärfung des Bewußtseins.

Aus der Überzeugung, dass Friedensgesinnung und Dienst in Streitkräften einander nicht ausschließen, bemühen sich die Angehörigen der AKS mitzuhelfen, den Frieden den wir haben zu erhalten und zu sichern, mitzuhelfen, durch Verwirklichung von Gerechtigkeit und Nächstenliebe den Frieden zu fördern und für den Frieden, den wir durch unser eigenes Bemühen allein nicht schaffen und erhalten können, zu beten.

Im Sinne von "Gaudium et Spes" (Nr. 79) dienen damit auch die Katholischen Soldaten und zivilen Angehörigen des Bundesheeres dem Frieden und der Sicherheit unserer Nachbarn und aller Völker. Dieses Bemühen wurde nicht zuletzt auch durch die Teilnahme österreichischer Soldaten an den friedenserhaltenden und friedenssichernden Operationen der Vereinten Nationen sichtbar - es wurde durch die Verleihung des Friedens-Nobelpreises im Jahr 1988 gewürdigt.

Als Katholische Aktion des Militärordinariates bemüht sich die AKS besonders um die ethische Begleitung des Kaderpersonals und der Soldaten, die ihren Wehrdienst ableisten. Dazu werden die Soldaten und Zivilbediensteten, einschließlich der Angehörigen des Ruhestandes zur alljährlichen Feier des Weltfriedenstages in den Garnisonen des Bundesheeres eingeladen.

Begründung der AKS und ihr 1. Präsident

Mit der Gründung von GenMjr Dipl. Ing. Friedrich Janata wurde bei der konstituierende Sitzung der AKS am 28. Februar 1969 in Wien kein geringerer als der ehemalige Armeekommandant (1973 bis 1981), General Emil Spannocchi zum 1. Präsidenten der AKS gewählt.

Was motiviert und leitet die Angehörigen der AKS

"auf den Punkt gebracht":

"Das Wort Gottes glaubhaft vorleben,

damit der Herrgott auch im militärischen Dienstbetrieb seinen festen Platz hat"!

Hans Machowetz, Obst i.R.

Angehöriger des Präsidiums der AKS