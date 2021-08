"J e d e r i s t f ü r s i c h, n u r i c h b i n f ü r m i c h"!

... Gott sei Dank, "pflegt" diese Einstellung gegenüber der Allgemeinheit nur ein geringer Bevölkerungsanteil unserer Stadt, aber dieser Teil sorgt unter dem Deckmantel seiner Anonymität für die unnötigste und überflüssigste Voll- und Überbeschäftigung unserer Stadtverantwortlichen, insbesondere mit der "Verschandelung" der Öffentlichkeit in unserer Stadt mit Vandalismusschäden, Unappetitlichkeiten und gedankenloser Zerstörungswut und blockiert damit jede Menge Zeit für kreative Verschönerungsarbeiten unserer Stadt.

Was bedarf tagtäglich notwendiger & berechtigter Erledigung ?

... das wackelnde lärmerregende Kanalgitter, Grünschnitt von Rasenflächen, Sträuchern und Bäumen, Begradigung von Straßenunebenheiten die Wasserlachen verursachen, notwendige Bodenmarkierungen um Häuser und Garageneinfahrten zu erleichtern, Entleerung der zahlreichen Mistkörbe, Auswechseln kaputter Straßenbeleuchtungen, etc ... etc ... etc ...

Was ist aber absolut unnötig, unverständlich, aber ebenfalls tagtäglich ?

... zerstörte Rand-& Gehsteigkanten, verbogene und/oder verdrehte Verkehrszeichen, Beschmierungen, sorglose Abfallentledigungen, achtlos sogar aus den fahrenden Autos weggeworfene Zigarettenstummel, Entsorgung von Blech- und Plastikflaschen, Zigarettenschachten und Zuckerlpapierln unmittelbar neben leeren Mistkübel, sinnloser Vandalismus, vermehrt im Stadtzentrum, Hundekot mitten auf unseren Gehsteigen, etc...etc...etc...



Wem gelten für diese notwendgen berechtigten, aber auch für die vollkommen unnötigen Arbeiten deutliche Anerkennung und spürbare Dankadressen?

... den aufmerksamen und geduldigen Bürgern für ihr eigenes "Handanlegen" vor ihren Fenstern, Haus- und Gartentüren und ihrer konstruktive Kritik, dem Team des Saubertelefones (02622 373 222), den freiwilligen Müllsammlern, aber "insbesondere" den mit diesen allzu oft auch eckelerregenden und absolut unnötigen Arbeiten ständig geforderten Mitarbeitern des städtischen Wirtschafts- und Bauhofes, der Stadtgartenverwaltung, etc ... etc ... etc ...

Diese "verlorene Zeit" für all diese immer mehr ausufernden Reparaturen und Instandsetzungen, insbesondere nach mutwilligen Zerstörungen könnte wahrlich zum erfreulicheren Wohl für unser Stadtbild eigentlich sinnvoll verwendet werden.

Nach durchaus notwendiger, gewünschter und berechtigter Kritik "vor der Erledigung der Kümmeranlegen" fehlen leider die anerkennenden Worte auch "nach der Erledigung" dieser unzähligen Arbeiten vor unseren Haustüren !!!

Die folgenden Bildbeilagen sorgen bei näherer Betrachtung für "Warm-Kalt-Empfindungen" zwischen anonymer Zerstörungswut und Vandalismus sowie der Verschönerungs-Bemühungen der Bürger und den Stadtverantwortlichen in Wiener Neustadt!

Hans Machowetz,

Kümmer-Gemeinderat seit 26 Jahren