WIENER NEUSTADT. Beim diesjährigen Schulwettbewerb "Leben in der digitalen Zukunft - Unsere Welt in 50 Jahren" des Forum Mobilkommunikation überzeugte die Klasse 1A der Mittelschule für Wirtschaft und Technik in Wiener Neustadt mit ihrem Gesamtkonzept und schaffte es so, den ersten Platz zu belegen.

Überreicht wurde der Preis im Wert von 500 Euro für die Klassenkasse von Geschäftsführerin des Forums Mag. Margit Kropnik. Klassenvorständin Valerie Sedlacek, Direktorin Karin Kaiser und die Klasse 1 A nahmen den Preis im Wert von 500 Euro freudig an.