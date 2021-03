Wieder einmal überrumpeln Medienberichte die Bürgerinnen und Bürger im südlichen Niederösterreich. So schreibt der Kurier von einer geplanten Ausweitung der Ausreisebeschränkungen auf die Bezirke Wiener Neustadt-Land und Neunkirchen. Nicht nur, dass sich die verpflichtenden Ausreisetests in der Stadt Wiener Neustadt überhaupt nicht bewährt haben, waren zudem auch 50% aller Corona-Schnelltests falsch positiv.

Die Maßnahmen in Wiener Neustadt haben extreme Unsicherheit und Angst in der Bevölkerung erzeugt. Dann hat ÖVP-Kurz die Latte noch höher gelegt und reihenweise falsche Testkits beschafft. Die lokalen Unternehmer klagen zusätzlich über enorme Umsatzeinbußen und die Geschäfte in der Stadt Wiener Neustadt sind seit Tagen wie leergefegt.

Und nun soll eine Region mit über 200.000 Einwohner innerhalb kürzester Zeit abgeschottet werden?

"Besonders ärgerlich ist, dass es keine Planungssicherheit gibt und man wiedereinmal von den Medien zuerst die News erfährt!

Es ist doch offensichtlich, dass ÖVP und Grüne alles daran setzen, um ihre Angst-und Schreckenspolitik mit aller Gewalt weiter voranzutreiben. Dafür ist der immer autoritärer agierenden Regierungstruppe jedes Mittel recht“, sagt gf Bezirksparteiobmann NR Peter Schmiedlechner.

Die FPÖ Wiener Neustadt-Land spricht sich klar gegen die Abriegelung ganzer Bezirke aus. "Diese stupide Corona- Rollkommando Politik der ÖVP erzeugt ausschließlich Angst, Panik und absolutes Chaos. Echtes Krisenmanagment ist gefordert, anstatt sinnloser Alibi-Aktionen", so FPÖ NAbg. Schmiedlechner.