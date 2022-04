FPÖ: Ernährungssouveränität sichern

Der Russland-Ukraine-Krieg dauert bereits über 40 Tage und die schwarz-grüne Regierung hat noch immer keinen Notfallplan erarbeitet, falls es in Österreich zu einer Lebensmittelknappheit kommen sollte!

Bereits vor dieser Krise haben wir darauf hingewiesen, dass wir dringend die Ernährungssouveränität brauchen. Das Geld muss bei den Bauernhöfen ankommen und nicht in der AMA-Verwaltung, nicht bei den Landwirtschaftskammern und auch nicht bei der Lebensmittelindustrie.

Unsere Forderungen im Detail:

🔹Mineralölsteuer und Mehrwertsteuer für landwirtschaftliche Betriebe während der Krise aussetzen.

🔹AMA-Marketingbeiträge abschaffen.

🔹Sozialversicherungsbeiträge für Bauern während der Krise aussetzen.

🔹Agrargipfel zum Thema Ernährungssouveränität

„Die Landwirtschaftsministerin ‚mitsamt ihrem Heer an ÖVP-Beamten, die Landwirtschaftskammer und der Bauernbund sind in den letzten Jahren mit ihrer Agrarpolitik ganz klar gescheitert - ein Umdenken und ein rascher Richtungswechsel in der Agrarpolitik ist längst überfällig", betont FPÖ Agrarsprecher Peter Schmiedlechner.