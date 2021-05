Vincenta Prüger, Blockflötenschülerin von FL Karin Pauschenwein an der Franz Schubert Regionalmusikschule, FL Karin Lee-Taraba, MA am BORG Wiener Neustadt und Studierende am Joseph Haydn Konservatorium in Eisenstadt bei MMag. Regina Himmelbauer, erreichte beim Bundeswettbewerb Prima la Musica, welcher heuer am Mozarteum in Salzburg ausgetragen wurde, in der Altersgruppe IIIplus ein GOLD Prädikat, welches einem 1. Preis mit ausgezeichnetem Erfolg entspricht. Die Musikschule gratuliert sehr herzlich. Vincenta wird Ende Juni an der Franz Schubert Regionalmusikschule noch die Musikschulabschlussprüfung absolvieren.