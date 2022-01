In Bad Erlach fährt ÖVP-Bürgermeister Hans Rädler schwere Geschütze auf, um jeden Gemeindebürger die Impfung "schmackhaft" zu machen.

Auch vor den Jüngsten macht der ehemalige schwarze Nationalrat keinen Halt:

So ordnete er an, dass der Kindergartenbesuch in der Thermengemeinde nur erlaubt ist, wenn die Kinder zuvor einen negativen Corona-Test abliefern.

Mehrere Eltern in Bad Erlach stellen sich bereits gegen diese autoritäre Züge des Bürgermeisters.

"Gemäß dem Motto friss' oder stirb', möchte hier aber ÖVP-Rädler diesen diktatorischen Stil seiner Bundespartei auf Gemeindeebene fortsetzen: Wer mit Zwangstests seiner Kinder nicht einverstanden ist, der wird bestraft und verliert seine Grundrechte.

Nun sollen auch Kinder ihr Recht auf Bildung und ihren Kindergartenplatz verlieren!", zeigt sich FPÖ NR Peter Schmiedlechner erzürnt.

Außerdem stößt dem freiheitlichen NR Schmiedlechner sauer auf, dass Rädler bereits ein zusätzliches Impfzentrum in Bad Erlach installiert hat.

"Ohne auf die Wissenschaft zu hören, soll wie verrückt geimpft werden. Offizielle Studien sagen uns seit langem, dass es gegen Omikron keinen ausreichenden Impfschutz, wie versprochen gibt. Zudem warnt bereits die EMA vor zu vielen Booster-Impfungen und generell zeigt die aktuelle Corona-Variante in fast allen Fällen einen milden Verlauf!

Mit diesem Impfzentrum und den verpflichtenden Lollipop-Tests werden unglaubliche Summen Steuergeld vernichtet!", so NR Peter Schmiedlechner.

"Zusätzlich sind Bürgerinnen und Bürger von Bad Erlach an mich herangetreten und haben mir davon berichtet, dass BGM Rädler die 3G-Regel für Gemeindebedienstete nicht akzeptieren will.

Er soll die Arbeitbehmer der Gemeinde zu einer Impfung drängen, obwohl am Arbeitsplatz die 3G- Regel gilt.

Herr Rädler soll endlich, aufhören die Menschen mit seinem Verhalten unter Druck zu setzten und sie ihrer Freiheiten zu berauben!", findet der freiheitliche NR Peter Schmiedlechner abschließend klare Worte.