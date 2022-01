Danke der Dreikönigs-Spendenbereitschaft

sowohl am Flugfeld, als auch in der Badener Siedlung!

An 3x2 Vormittagsstunden war eine einzige Jugendgruppe der Flugfeldpfarre St. Anton bei Sonne und Regen in den beiden Stadtvierteln unterwegs und durfte sich über einen Spendenrekord in der Flugfeldpfarre von € 1.490,-- einschließlich der Spenden am Dreikönigsfeiertag freuen und dafür auch herzlich bedanken!

Diese Spenden kommen heuer den indigenen (eingeborenen) Völkern in Amazonien zugute und tragen damit auch dazu bei, dass die "grüne Lunge der Erde" für unser Weltklima erhalten bleibt, " Herzlichen Dank dafür !!!

"Schön, dass ihr auch zu uns kommt"!

Die Flugfelder Dreikönige wurden überall ganz besonders herzlich mit der Zusatzbemerkung: "schön dass Ihr auch zu uns kommt" willkommen geheißen und sowohl mit einer "auffallend großzügigen" finanziellen Spenderbereitschaft, als auch mit Süßigkeiten für Ihren Einsatz, der sogar im Regen durchgeführt wurde, belohnt!

Dass die Dreikönigs-Sammelaktion einen so hohen Stellenwert unter der Bevölkerung an Beliebtheit hat, war wohl die größte Motivation für den Einsatz des Flugfelder Dreikönigs-Teams!

Hans Machowetz,

seit 40 Jahren Pfarrgemeinderat in der Flugfeldpfarre St. Anton

seirt 27 Jahren Gemeinderat in Wiener Neustadt