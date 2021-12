Ingenieurzertifizierung am BFI Niederösterreich!

Im Dezember ließen sich wieder 3 Anwärter am BFI NÖ zum Ingenieur zertifizieren. Wir gratulieren herzlich Ing. Martin Baumgartner, Ing. Thomas Schneider und Ing. Wolfgang Janko zu ihren erfolgreichen Zertifizierungen in den Fachgebieten Maschinenbau und Elektrotechnik.

Das Berufsförderungsinstitut ist die einzige vom Wirtschaftsministerium beauftragte Zertifizierungsstelle im südlichen Niederösterreich. Erlangen Sie jetzt den international anerkannten Ingenieurtitel und starten Sie beruflich durch! Sie haben an einer HTL maturiert und sind schon mindestens drei Jahre in einem fachbezogenen Beruf tätig? Besitzen Sie vergleichbare Qualifikationen (z.B. Werkmeister_in oder Berufsreifeprüfung) in ingenieurrelevanten Bereichen mit mindestens sechsjähriger, fachbezogener Berufspraxis? Dann melden Sie sich jetzt an!

Kontakt:

Mag. Martin Schilk

Leiter Ingenieur-Zertifizierungsstelle des BFI NÖ

ingzert@bfinoe.at

www.bfinoe.at/ingenieur.php