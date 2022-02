Erst jüngst rückte Landeshauptfrau Mikl-Leitner durch Postenschacher-Chats innerhalb der Justiz ins mediale Rampenlicht und nun kommen weitere tiefschwarze Abgründe der mächtigen NÖ-ÖVP empor:

Ausgangspunkt des Skandals ist die Nahversorger-Initiative "Nah-sicher" der ÖVP Niederösterreich unter LH Johanna Mikl-Leitner.

Dabei überschwemmen Millionen von Tragetaschen mit dem ÖVP Niederösterreich Logo und einer persönlichen Widmung der Landeshauptfrau das Land. Hauptsponsor dieser Aktion ist die Volkspartei Niederösterreich.

Das Brisante ist, dass die Aktion von öffentlichen Unternehmen, in denen die ÖVP großen Einfluss hat, mitfinanziert wird.

Hierbei handelt es sich va um Leistungen der EVN und der NÖ-Versicherung, die für eine sehr schiefe Optik sorgen!

„Es steht ganz klar der Verdacht der verdeckten Parteienfinanzierung im Raum. Wenn die ÖVP die Abmachungen nicht offenlegt, dann muss der Landesrechnungshof aktiv werden“, so NR Peter Schmiedlechner zu der Causa.

"Die Landsleute haben ein Recht auf volle Transparenz“, fordert FPÖ- Schmiedlechner.

„Der Skandal gipfelt offensichtlich in Verschwiegenheitsvereinbarungen.

Zu welchem Zweck gibt es diese vereinbarte Verschwiegenheit?

Warum dürfen weder der landeseigene Energieversorger EVN noch die NV über die Höhe des Sponsoring-Betrags sprechen?

Was ist so geheim?", fragt sich NR Peter Schmiedlechner und erwartet sich endlich Antworten.