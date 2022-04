WIENER NEUSTADT: Tanzen macht Spass und Freude, genau das sah man am letzten Freitag bei allen Tanzpaaren, die sich auf der Tanzfläche vor der "Werkstatt - eat and drink" im Fischapark im Takt der Unterhaltungsmusik des Duo's Gerry und Markus Hobek vergnügten. Ein Mal monatlich lädt Gastronom Helmut Tischler zum Tanzabend ein. Bei den Gästen ist der Termin rot im Kalender eingetragen und die Tanzschuhe poliert. Die Tanzbegeisterten kommen regelmäßig und sind dieser Veranstaltung treu verbunden. "In der näheren Umgebung finden solche Events nicht mehr so oft wie in unserer Jugend statt, deshalb sind wir dem Team der Werkstatt sehr dankbar, hier unserem Hobby nachgehen zu können" sagen Margit und Helmut Haiden. Das Ehepaar kommt genauso wie Elfriede und Johann Meisterhofer regelmäßig. Manche Tanzpaare nehmen auch gerne eine weitere Anreise auf sich, da gute Tanzabende in der heutigen Zeit rar geworden sind. Auch Robert und Corinna Kalusa, nutzen die Gelegenheit und können hier ihr Tanzvergügen voll auskosten. Einige Gäste verbinden den Einkauf im Fischapark dann auch gleich mit einem abendlichen Tänzchen. "Natürlich werden wir diese Veranstaltung in unserem Programm weiter beibehalten, die Besucher reservieren oft gleich für das nächste Monat ihren geliebten Stammtisch und viele sind uns seit Jahren treue Gäste" erzählt der Sohn des Lokalbesitzers Nicolas Fleck. Dann auch weiterhin noch viele gelungene Tanzabende!