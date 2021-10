Am Samstag den 09.10.2021 fand im Cafe La Palma der Opel-Hyundai Autoebner Cup statt. Am Turnier, welches in der Disziplin 9-Ball ausgetragen wurde, nahmen 20 Spieler teil.

1. Platz: Hajek G., 2. Platz: Ederl Ch. jun., 3. Platz: Fuchs Michael