Am 09.10.2021 wurde im Billardcafe KÖÖ Q19 in Wien der 1. Senioren-GP der Saison ausgetragen. Beim Turnier, dass in der Disziplin 8-Ball gespielt wurde waren 36 Spieler aus ganz Österreich am Start. Gleich 3 von 4 Spieler vom BC La Palma Wiener Neustadt konnten sich für die Finalrunde der besten 8 qualifizieren. Radakovits T. spielte sich bis ins Finale, welches er 4:1 für sich entscheiden konnte. Ederl Chr. erreichte den 3. Platz und Berber D. noch den 5. Platz.