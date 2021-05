In Corona Zeiten boomt der Selbstbedienungsladen und das regionale Einkaufserlebnis.

Automaten sprießen in allen Variationen aus den Boden.

Regional liegt im Trend, einkaufen abseits von fixen Öffnungszeiten und kontaktlos dazu.

So gesehen beim Bauernladen Karnthaler Bernhard

Frisches Fleisch von Rind, Schwein und Kaninchen, saisonales Gemüse und Erdäpfeln sowie eine Auswahl an sortenreinen Mosten und feinsten Edelbränden findet man im Hofladen der Familie Karnthaler in Lanzenkirchen. Je nach Thema des Schwerpunkttages gibt es auch herzhafte Schmankerln wie Blunze, Bratwürstel, Streichwurst oder Leberkäse.

Wer rechtzeitig bestellt, kann sich zu Martini auch sein Weidegansl holen.

Eine beliebte Geschenkidee sind Buckelkörbe, die Familie Karnthaler gerne auf Wunsch individuell zusammenstellt.

Hoffeldgasse 7

2821 Lanzenkirchen

Archiv: © Robert Rieger

Fotos: Siegfried Leitner © Robert Rieger Photography

© Circus & Entertainment Pics by Robert Rieger