FELIXDORF. Bei Live-Musik, Kinderprogramm und Eiersuchlauf fanden sich am Osterwochenende zahlreiche Besucher im Badgasthaus Felixdorf der Fam. Gabriel ein.

Verschiedene Foodtrucks und zahlreiche Aussteller boten ein umfangreiches Angebot an ihren Waren an. Von selbst gemachten Schmankerln bis Genusshäppchen konnte jeder für sich etwas Schönes und Schmackhaftes finden.

Andreas Aichinger sorgte mit seinen Luftballontieren für grosse Kinderaugen und sammelte gleichzeitig damit für behinderte Kinder Spenden. Jasmin Wochoska vom Verein "Kreative Köpfe - sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder" stellte ihr Programm fernab von Fernseher und Internet vor. Kinderschminken und Karussellfahren rundeten das Angebot für unsere Kleinen ab, die sichtlich Spass an den Aktivitäten fanden. Selbstgebastelte Geschenkideen und Kunsthandwerk durfte auch nicht fehlen. Für das flüssige leibliche Wohl sorgte der ortsansässige MC "Steel Wheels", wo es Bier und Wein im Überfluss zu holen gab.

Fam. Gabriel konnte sich über eine gelungene Veranstaltung, wo Familien genauso gut unterhalten wurden, wie Genussmenschen gut Essen konnten, freuen.