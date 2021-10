Telefonieren wie die Profis – mit dem BFI Niederösterreich!

Vergangene Woche fand am Josef-Hesoun-Ausbildungszentrum in Wr. Neustadt die Intensivausbildung zum Thema „Telefonieren wie die Profis“ statt. Die 25 Lehrlinge der Firma Odörfer waren begeistert von den gebotenen Inhalten, zeigten tolle Leistungen und erweiterten mit den perfekten telefonischen Kommunikationsfähigkeiten ihr Können. Am BFI Niederösterreich wird Praxisorientierung ganz groß geschrieben - die zahlreichen zahlreichen Teilnehmer_innen waren deshalb durchwegs begeistert von den Inhalten der Ausbildung und zeigten sich im Kurs sehr motiviert. Das Feedback war großartig und zeigt auch die hohe Ausbildungsqualität am BFI Niederösterreich: die zugängliche Vermittlung praxisnaher Inhalte zum unmittelbaren beruflichen Nutzen unserer Teilnehmer_innen steht hier an erster Stelle. Die gekonnte Organisation individuell abgestimmter Kursinhalte macht das BFI Niederösterreich zu einem beliebten Kooperationspartner für zahlreiche namhafte niederösterreichische Unternehmen. Die nächste Veranstaltung befindet sich bereits in Planung.

