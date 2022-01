"Winter Wonderland" auf der Bühne

Eine herrliche Zeit verbrachten 22 Kinder und Jugendlichen vom Musicalworkshop "Winter Wonderland" in den Räumen des "Theaters im Neukloster".

Schneeflocken wirbelten über die Bühne, Schneemänner und Schneefrauen tanzten und sangen, Annas und Elsas in 3 Altersstufen spielten mit der Königin lustige und dramatische Szenen, der Prinz Hans war ein bisserl grausam, Krista und das Rentier, sowie der hilfsbereite Troll retteten die Situation und schließlich siegte die wahre Liebe.

Mit der Unterstützung der Eltern, auch bei den täglichen Tests, konnten die Kinder die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten genießen, kreativ sein und Spaß haben.

Tanina Beess und Andrea Schottleitner sind glücklich, dass der Musicalworkshop so gut verlaufen ist.