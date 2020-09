26. Bike the Bugles Mountainbike Marathon – Sieg für Manfred Zöger

Er hat es wieder getan: Der aus Kirchschlag stammende Manfred Zöger holt sich beim 26. "Bike The Bugles Mountainbike Marathon" in Krumbach den Sieg auf der 70Km Classic Distanz. Mit diesem Sieg konnte er jetzt schon das siebente Mal den Sieg holen.

KRUMBACH. Diesmal ohne Regen und bei nahezu optimalen Bedingungen wurde der Marathon trotz Corona Einschränkungen unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen ausgetragen. So starteten die Athleten in 10 Sekunden Intervallen, um die vorgegebenen Abstände einhalten zu können. Wer glaubt, dass der Start dadurch an Spannung verloren hat, irrt, denn mit Raketen wie unter anderen Andreas Waldmann und der Olympia 5te von Peking, Christoph Soukup hat Zöger würdige Kontrahenten auf der Classic strecke bekommen. Fast bis zum Schluss konnte sich kein Fahrer einen entscheidenden Vorsprung erarbeiten. Letztendlich kann Zöger denkbar knapp mit etwas mehr als 2 Minuten Vorsprung auf Waldmann auf den ersten Platz fahren. Soukup sichert sich Platz 3.

Flotte Damen

Bei den Damen steht auch keine Unbekannte auf dem Podest. Alina Reichert holt sich vor Teresa Feix und Michaela Barz-Herold den ersten Platz auf der Classic Distanz. Ein Deja-Vu aus dem Jahr 2019, denn da ging das Duell zwischen Reichert und Feix genauso aus.

Auf der Small Strecke gewinnt bei den Männern Luca Werani vor Markus Toniolli und Alexander Stöckl. Auf Platz vier reihte sich der Krumbacher Schabauer Alfred ein. Bei den Damen holt sich Laura Rumpl den ersten Platz, gefolgt von Stefanie Luef auf Platz 2 und Theresa Lorenz auf Platz 3.

Sieger der Fun Runde

Clemens Klösterer aus Kirchschlag holt sich den Sieg auf der Fun Runde und fährt die 16Km unter einer Stunde. Sein Vorsprung auf den Zweitplatzierten, Elias Passet, beträgt etwa zweieinhalb Minuten. Harald Pernsteiner aus Krumbach schafft es auf den dritten Platz. Nina Krones liefert mit einer Zeit von 1:02:25 ordentlich ab und holt sich auf der Fun den Sieg in der Frauen Klasse. Mit Katharina Handler fährt eine Krumbacherin auf Platz 2. Den dritten Platz belegt Barbara Hinterberger-Kabbani vom Red Dog Racing Team.

Alles in allem war es ein gelungener Marathon Sonntag auf den sich die Athleten nach der Durststrecke im Sommer schon besonders gefreut haben. Die Veranstalter bedanken sich recht herzlich bei allen beteiligten Helfern und Einsatzorganisationen sowie Grundstücksbesitzern und Sponsoren für die gelungene Zusammenarbeit. Großer Dank gilt auch den Rennteilnehmern, die sich äußerst diszipliniert und sportlich verhalten haben.