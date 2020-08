Bierbaumer-Gedenkturnier am Sportplatz in Lanzenkirchen

LANZENKIRCHEN. Der SC Wirtschaft Lanzenkirchen lud am 8. August zum Josef Bierbaumer-Gedenkturnier ein. Zu Ehren des langjährigen Spieler und Trainer Josef „Pepi“ Bierbaumer traten dabei seine ehemaligen Mannschaften im Turniermodus am Kleinfeld gegeneinander an. Mit dabei SC Grimmenstein, SC Aspang, ASKÖ Waldquelle Kobersdorf und SC Wirtschaft Lanzenkirchen. Im Finalspiel konnte sich der SV Grimmenstein gegen die Heimmannschaft Lanzenkirchen durchsetzen.