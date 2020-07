BAD FISCHAU-BRUNN (Red.). Von 24. - 26. Juli starten Niederösterreichs Springreiter heuer in Bad Fischau mit Verspätung in die Cupsaison. Im Reitklub Bad Fischau Brunn (Bezirk Wr. Neustadt) bei Familie Rösch beginnt die Saison der beliebten NÖ Landescups mit einem dreitägigen Springturnier. Insgesamt sechs NÖ Landescups mit einer Gesamtdotation von mehr als 20.000 Euro hat der Niederösterreichische Pferdesportverband NOEPS gemeinsam mit seinen Partnern heuer für die Springreiter ausgeschrieben, vier davon starten im Juli in Bad Fischau.

Rund 200 Pferde wurden von ihren Reitern für den Cupauftakt in Bad Fischau bereits genannt, denn der Niederösterreichische Vereinscup, der Schoeller Stilspringcup, der Pegus Risiko Springcup und der Erreplus Amateurcup versprechen den Siegern neben großzügigen Geldpreisen auch wertvolle Sachpreise.

Zusätzlich zur bereits 2019 erprobten Extrawertung für Vielseitigkeitsreiter wird in Bad Fischau auch die erste Runde im NOEPS Ausbildnercup ausgetragen, der speziell für Übungsleiter und Reitwarte aus Niederösterreich vom NOEPS Ausbildungsreferat ins Leben gerufen wurde.

„Wir waren eine der ersten, die den Schritt gesetzt haben und nach dem lockdown ein Turnier angemeldet haben. Dank meinem erfahrenen Team klappt auch heuer die Organisation und die Umsetzung aller Maßnahmen reibungslos. Wir haben glücklicherweise Platz genug und werden – um die Abstände zu wahren - heuer erstmals das Abreiten teilen und jeweils gleichzeitig nur 10 Reiter-Pferd-Paare auf jedem der großzügigen Plätze zulassen“, erzählt Veranstalter Michael Rösch im Vorfeld seines traditionellen Springturnieres im Reitklub Bad Fischau-Brunn.

Das Springreit-Team Bad Fischau Brunn wird – nach der Bronzemedaille 2019 – heuer natürlich alles daran setzen den Sieg im mit 5000.- Euro dotierten Niederösterreichischen Vereinscup (bis zu 1,15 m Höhe) nach Hause zu holen. Dies ist zuletzt im Jahr 2018 beim Heimturnier gelungen.

Auch im mit 2900.- Euro dotierten Schoeller Stilspringcup (1,20 m) liegt eine Top-Platzierung in greifbarer Nähe, denn im Vorjahr hatte Bad Fischau mit Corina Gallei auf Rang zwei ganz vorne mitgemischt.

Der Auftakt zum Erreplus Amateurcup (1,15 m) verspricht ebenfalls spannend zu werden, denn dem Sieger und den Platzierten winken in den Vorrunden Sachpreise der hochwertigen Reitsportmarke Erreplus im Wert von EUR 600, bevor die Springreiter im Finale im August um einen nagelneuen Sattel reiten.

Der Pegus Risiko Springcup ist erstmals in Bad Fischau zu Gast, verspricht aber nicht nur aufgrund des Namens volles Risiko und große Spannung. In diesem Springen mit einer Höhe von bis zu 1,15 m gilt es nicht nur die Hindernisse im Grundparcours fehlerfrei zu überwinden, sondern direkt im Anschluss noch den 15 Punkte zählenden sogenannten „Risikosprung“, um die volle Punktzahl zu erreichen und eine Chance auf den Sieg zu haben.