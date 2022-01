Die Stadtgemeinde trauert um Karl Weiss (78). Der Mann war Zeit seines Lebens eng mit dem Sportgeschehen in Wiener Neustadt verbunden.

Martin Aksentovicz, ATV-Obmann: "Ich bin zutiefst traurig erfahren zu haben, dass unser treuer ATV-Freund, Karl Weiss, verstorben ist. Karl Weiss war langjähriges ATV-Mitglied und Referatsleiter Sport am Magistrat Wiener Neustadt, eine Größe bei den Keglern und wurde für seine Verdienste um den Sport, im Jahr 2011 mit dem ATV Fritz Schneeweis Preis ausgezeichnet. Unsere Gedanken sind in dieser traurigen Zeit bei den Hinterbliebenen. Wir werden Karl stets ein ehrendes Andenken bewahren."

