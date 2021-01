WIENER NEUSTADT (Red.). Als besondere Advent-Aktion und zur Unterstützung der Innenstadt hat die Stadt Wiener Neustadt gemeinsam mit dem Unternehmerverein im November das "Sterneshoppen" ins Leben gerufen. Für jeden Einkauf und jede Konsumation bekamen Kundinnen und Kunden dabei einen Stempel in einen Sammelpass – wer fünf Stempel gesammelt hatte, konnte den Pass in die Gewinnbox im Alten Rathaus einwerfen und so an der Verlosung teilnehmen. 400 Sammelpässe wurden dabei eingeworfen und somit allein dadurch 2.000 Einkäufe in der Innenstadt getätigt.

Stadträtin Erika Buchinger: "Coronabedingt war die Adventszeit diesmal natürlich völlig anders, als wir das gewohnt sind. Umso wichtiger war es, dennoch die eine oder andere Aktion zu setzen, die die Bevölkerung ein wenig in Weihnachtsstimmung versetzt und gleichzeitig die Innenstadt unterstützt. Bedenkt man, dass zwischen den beiden Lockdowns im Dezember nur zwei Wochen lagen, in denen man einkaufen konnte, so sind 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim 'Sterneshoppen' ein toller Erfolg – immerhin wurden allein dadurch in kurzer Zeit 2.000 Einkäufe in der Innenstadt getätigt und damit gemeinsam mit dem so erfolgreichen 'Weihnachts-Gutschein 2020' ein großartiger und ganz wichtiger Impuls für die innerstädtische Wirtschaft gesetzt. Mein Dank gilt Alexandra Potzmann für die Organisation, Judith Hönig vom Unternehmerverein für die stets gute Zusammenarbeit, den Kundinnen und Kunden, die die Aktion toll angenommen haben, und nicht zuletzt den Unternehmerinnen und Unternehmern – einerseits für das Mitmachen, andererseits für die Bereitstellung der Gutscheine, die nun als Gewinn verlost werden können."

Die Ziehung der Gewinnerinnen und Gewinner fand am heutigen Dienstag im Rathaus statt. Diese werden nun telefonisch verständigt und können ihren Gewinn dann im Infopoint Altes Rathaus abholen. 48 Innenstadt-Unternehmen haben dafür Gutscheine, insgesamt im Wert von 7.200 Euro, zur Verfügung gestellt.