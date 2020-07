Baumit GmbH: Thomas Löckinger übernimmt Baumarkt-Vertriebsleitung Österreich

Baumit, Österreichs führender Hersteller für Fassaden, Putze und Estriche, hat einen neuen Baumarkt-Vertriebsleiter: Thomas Löckinger, seit 1.2.2020 im Unternehmen, übernimmt mit 1.8.2020 die Baumarkt-Vertriebsleitung für Österreich.



WOPFING. Thomas Löckinger (52) folgt Johann Holy, der nach 21 Jahren als erfolgreicher Vertriebsleiter seinen wohlverdienten Ruhestand antritt.

Bevor Thomas Löckinger die Baumit Agenden übernahm, verbrachte er seit 1987 sein Berufsleben "im Baumarkt". Zunächst als Marktleiter bei Baufreund bzw. Hellweg, dann im Vertrieb bei Praktiker und im Raiffeisenkonzern (AFS) wo er für die Lagerhaus Baumärkte verantwortlich war. Nach Stationen bei Baumax und Obi folgt nun der Schritt "auf die andere Tischseite" - zu Baumit.

Würdiger Nachfolger



"Die Marke Baumit war immer schon eine fixe Konstante und ich möchte den altbewährten Kurs von Johann Holy fortführen und gleichzeitig neue Ideen einbringen", so Thomas Löckinger.

"Mit Thomas Löckinger haben wir einen würdigen Nachfolger gefunden. Er wechselt von Seiten der Baumärkte nun mit vollem Elan zu Baumit. Wer könnte also die Kundenseite besser kennen, als Thomas Löckinger", freut sich Georg Bursik, Geschäftsführer der Baumit GmbH, "Er und seine Mitarbeiter sind auch in Zukunft die Garantie für bestes Service und eine Nähe zum Kunden, welche Baumit so besonders macht."

Die Baumit GmbH ist ein Tochterunternehmen der in österreichischen Familienbesitz befindlichen Schmid Industrieholding. Baumit beschäftigt 2019 in Österreich 680 Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Umsatz von 260 Millionen Euro.