WIENER NEUSTADT (Red.). Seit drei Jahren betreiben Franz und Barbara Lechner in der Wiener Straße-Werkstraße in Wiener Neustadt eine Gratis-Lebensmittelausgabe des Sozialkaufhauses sowie seit eineinhalb Jahren einen "Sozialen Greissler", und unterstützen so einkommensschwache Mitbürgerinnen und -mitbürger. Aufgrund der großen Nachfrage und zu wenig Platz am derzeitigen Standort übersiedelte der Sozialverein nun in die Innenstadt und befindet sich seit 14. Jänner in der Neunkirchner Straße 34.

Um sich ein Bild vom neuen Standort zu machen, war heute, Mittwoch, auch Bürgermeister Klaus Schneeberger im "Sozialen Greissler" zu Gast: "Dass der Platz am ursprünglichen Standort zu klein wurde, zeigt, wie groß die Nachfrage und wie wichtig die Initiative von Gemeinderat Franz Lechner und Barbara Lechner ist. Als Bürgermeister bedanke ich mich von Herzen für dieses Engagement für einkommensschwächere Bürgerinnen und Bürger und freue mich gleichzeitig sehr, dass der 'Soziale Greissler' und die Gratis-Lebensmittelausgabe nun direkt im Herzen unserer Stadt zu finden sind."

Die Öffnungszeiten in der Neunkirchner Straße 34: Gratis-Lebensmittelausgabe samstags von 9.30 Uhr bis 11 Uhr, "Sozialer Greissler" Montag von 9 bis 18 Uhr, Dienstag/Mittwoch/Donnerstag von 9 bis 13 Uhr, Freitag von 9 bis 16 Uhr und Samstag von 9 bis 11 Uhr. Die zweite Schiene des Sozialkaufhauses Wiener Neustadt – nämlich die Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern mit Möbeln und Utensilien des täglichen Bedarfs sowie mit Bekleidung – befindet sich weiterhin in der Wiener Straße-Werkstraße.