Bei der diesjährigen Woche der Landwirtschaft öffneten Bauernhöfe aus allen Bezirken ihre Hoftüren und haben Konsumenten zu Hofgesprächen eingeladen. Aktionstage in den Supermärkten eröffneten den Reigen an Herbstveranstaltungen, die den direkten Dialog zwischen Konsumenten und Bauern zum Ziel hatten.



WIENER NEUSTADT/BEZIRK. „Zu wissen wo unsere Lebensmittel herkommen und wie sie produziert werden, wird erfreulicherweise für die Konsumenten immer wichtiger. Als Bezirksbauernkammer Wr. Neustadt suchen wir bewusst den Austausch mit der Bevölkerung. Das Vertrauen in unsere heimischen Bäuerinnen und Bauern ist sehr groß: 94% der Befragten haben ein positives Bild von unseren heimischen bäuerlichen Betrieben, wie eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts Keyquest vom April 2021 bestätigt. Bei unserem Hofgespräch wollen wir große und kleine Konsumenten über die Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion in unserem Bezirk informieren sowie im Rahmen einer Grillerei den Geschmack der Regionalität erlebbar machen“, meint Bezirksbauernkammerobmann Ök.-Rat Josef Fuchs.

Qualitätslandwirtschaft braucht ihren Preis

Eine WIFO-Studie aus dem Jahr 2020 bestätigt eindrucksvoll, dass mit nur 5 Euro mehr in regionale Lebensmittel investiert rund 770 zusätzliche heimische Arbeitsplätze – alleine in Niederösterreich – geschaffen werden; österreichweit sind es sogar 4.340 neue Arbeitsplätze. Durch eine stärkere regionale Nachfrage werden Importe reduziert, die einerseits das Klima schädigen und wo wir die Produktionsstandards nicht kennen. Davon profitiert nicht nur die Landwirtschaft, sondern die gesamte Region.

„Eine klare Herkunftskennzeichnung, der die Konsumenten vertrauen können, bietet Orientierung und führt dazu, dass der Absatz heimischer Lebensmittel angekurbelt wird“, ist die Interessenvertretung der Landwirtschaft überzeugt. Daher unterstützt die Landwirtschaftskammer die Initiative „Das isst Österreich“, um die heimischen Herkunfts- und Qualitätszeichen, wie das rot-weiß-rote AMA-Gütesiegel oder das Qualitätszeichen „Gutes vom Bauernhof“ noch bekannter zu machen.