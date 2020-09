WIENER NEUSTADT (Red.). Andrea Tamchina präsentierte Bürgermeister Klaus Schneeberger in ihrem Lokal Laborie im Technologie- und Forschungszentrum in der Civitas Nova die neue September-Aktion, wo jeder Gast in der Laborie bei einer Mindestkonsumation von 8 Euro einen 2-Euro-Gutschein bekommt. Dieser Gutschein kann in der Laborie eingelöst werden, aber auch in Tamchinas Café Bistro "Das Tscherte" in den historischen Kasematten beim Stadtpark.