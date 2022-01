Die Ausbildung von Lehrlingen ist der Stadt Wiener Neustadt seit vielen Jahren ein wichtiges Anliegen – allein in den letzten fünf Jahren wurden am Magistrat der Stadt Wiener Neustadt und seinern Tochtergesellschaften 71 Lehrlinge aufgenommen.

WIENER NEUSTADT. Im September 2022 startet nun erneut ein Lehrlingsprogramm im Lehrberuf Verwaltungsassistent/in. Die Bewerbung dafür ist bis zum 20. Februar möglich, nach derzeitigem Stand werden fünf Lehrlinge aufgenommen. In den nächsten Wochen wird außerdem eine Ausschreibung der WNSKS GmbH für eine/n „Kraftfahrzeugtechniker/in, Nutzfahrzeugtechniker/in und Systemelektroniker/in“ im Verkehrsbetrieb (Lehrzeit 4 Jahre) erfolgen.

Lehrlinge gesucht

„Nachdem zwischen 2005 und 2015 einige Jahre keine neuen Lehrlinge aufgenommen wurden, war es eine meiner ersten Maßnahmen nach meinem Amtsantritt, wieder Lehrlinge zu beschäftigen. Die Situation am Arbeitsmarkt ist für Jugendliche heute keine einfache und Jugendarbeitslosigkeit eine große Herausforderung unserer Zeit – mit unseren Lehrlingsprogrammen versuchen wir, hier aktiv gegenzusteuern, die Talente junger Menschen mit unserer langjährigen Erfahrung zu verbinden und so eine exzellente berufliche Perspektive zu bieten. ‚Karriere mit Lehre‘ ist bei uns kein leeres Schlagwort, gibt es doch heute Führungskräfte im Haus, die als Lehrlinge beim Magistrat der Stadt Wiener Neustadt begonnen haben. Gleichzeitig ist die Lehrlingsausbildung auch für uns als Stadtverwaltung bereichernd – die Jugendlichen bringen viel Schwung ins Rathaus und oft ganz neue Perspektiven“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Die Ausschreibung „Verwaltungsassisten/in

Für den Einstieg im September 2022 werden Lehrlinge für den Lehrberuf „Verwaltungsassistent/in“ mit 3 Jahren Lehrzeit gesucht.

Grundvoraussetzungen sind EU-Staatsbürgerschaft, positiver Abschluss der 9. Schulstufe, ein Höchstalter von 20 Jahren, Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift, persönliche und fachliche Eignung, sowie Unbescholtenheit

Darüber hinaus wird Wert auf Umgangsformen, gepflegtes Erscheinungsbild, Kontaktfreude, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Lernbereitschaft und Einsatzfreude gelegt.

Bewerbungen müssen bis 20. Februar entweder in Papierform (an Magistrat der Stadt Wiener Neustadt, Stabsstelle Personalangelegenheiten, Hauptplatz 1-3, 2700 Wiener Neustadt) oder per E-Mail (an personalbuero@wiener-neustadt.at) einlangen. Erforderliche Inhalte der Bewerbungsunterlagen sind das Bewerbungsschreiben, ein Lebenslauf, die Geburtsurkunde (Kopie), ein Meldenachweis (Kopie), ein Staatsbürgerschaftsnachweis (Kopie) und Schulabschlusszeugnisse (Kopien).

Bewerberinnen und Bewerber, die alle Anforderungen erfüllen, werden zu einem Aufnahmetest eingeladen.

Nähere Auskünfte bei Mag. Doris Burgemeister, Leiterin der Stabsstelle Personalangelegenheiten, unter 0622/373-200 oder auf https://www.wiener-neustadt.at/de/amtstafel.

2015 bis 2021 wurden beim Magistrat der Stadt Wiener Neustadt und seiner Tochtergesellschaften insgesamt 71 Lehrlinge (38 weiblich und 33 männlich) in den Lehrberufen Bürokauffrau/-mann, EDV-Kauffrau/-mann, IT-Techniker/in, Tischler/in, Maurer/in, KFZ-Techniker/in und Reisebüroassistent/in aufgenommen.