6. Hilfswerkswandertag Industrieviertel Süd

23.09.2018, 11:58 Uhr

Da die Wettervorhersagen für diesen Tag sehr negativ waren (Regen, Kälteeinbruch, Wind) war die Beteiligung nicht überraschend eher gering.Vom Ins Lift Stüberl begehen wir den „Tut gut“ Wanderweg Richtung Mamauwiese. Kein Wind, kein Regen manchmal sogar Sonnenschein waren die Tatsache. Vorbei an Fliegenpilzen, Salamander, Fahrne und sonstige Kräuter, kamen wir zum Sebastianbach. In der Nähe hörten wir den Wasserfall. Gemütlich ging es den Römerweg entlang und bald war das Ziel nahe. Einige Nichtwanderer nutzten die Straße über Gutenstein um mit dabei zu sein.Am Ziel auf der Mamauwiese freute sich Johann Postl, Mitglied des Landesvorstandes Hilfswerks Niederösterreich über die ansehnliche Teilnehmeranzahl und begrüßte die Vorsitzenden der Hilfswerke Gloggnitz: Ing. Walter Ströbl und aus Neunkirchen Frau Gertraude Lukas. Anton Reithofer, Manager für Essen auf Räder in Puchberg am Schneeberg sowie Frau Monika Bauer, leitende Pflegefachkraft vom Hilfswerk Piestingtal.Johann Postl überbrachte die Grüße von den Abgeordneten zum Niederösterreichischen Landtag, Frau Michaela Hinterholzer, Präsidentin des Hilfswerks Niederösterreich und dem Vizepräsident Hermann Hauer aus unserer Region und bedankte sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Ihren täglichen, unermüdlichen Einsatz für unsere Kunden.40 Jahre Hilfswerk – 40 Jahre in denen viel geschehen ist: Unser Engagement hat uns zu einer tragenden Säule des Niederösterreichischen Sozialwesen gemacht.Doch wir bleiben nicht stehen. Denn wir sind uns unserer großen Verantwortung gegenüber Niederösterreich bewusst.Das Hilfswerk ist immer dort zur Stelle, wo konkrete Hilfe gebraucht wird. Und gebraucht werden wir - in Zukunft Mehr denn je.

Nach einem vorzüglichen Essen im Berggasthof Mamauwiese ging es wieder zurück über das Almröserlhaus und der Edelweishütte zum Ausgangspunkt. Der Wunsch den Mitarbeiterwandertag auch 2019 durchzuführen nimmt Johann Postl gerne mit.