"Begegnungen" -Gemeinschaftsausstellung



Das Pinkafelder Künstlerehepaar Elfriede und Gerhard Horny zeigen in einer Gemeinschaftsausstellung Aquarelle und Ikonen im Bildungszentrum St. Bernhard in Wiener Neustadt, Domplatz 1.



Elfriede Horny stellt stimmungsvolle und sehr naturalistische Aquarell aus und Gerhard Horny zeigt klassische Ikonen und moderne sacrale Bilder.



Die Ausstellung ist vom 09.11. bis 20.12.2017, zu den Öffnungszeiten des Bildungszentrums zu besichtigen.



Zur Vernissage am 08.11.2017 um 19:00Uhr laden die Künstler herzlich ein.