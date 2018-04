Emilia und die geheimnisvollen Theaterrollen

22.04.2018, 14:40 Uhr

Wiener Neustadt. Kindertheater.

Am 05. Mai, 15:00 Uhr, im Stadttheater Wiener NeustadtEs gibt nichts, was Emilia so sehr liebt wie das Theater – doch nun soll der letzte Vorhang fallen, und das alte Theater, das Emilia ihr ganzes Leben lang fast täglich besuchte hatte, für immer geschlossen werden. Schweren Herzens muss sich Emilia von ihrem geliebten Theater verabschieden. Am Tag der letzten Vorstellung macht sie schließlich eine ungewöhnliche Entdeckung: Eine antike Kiste mit vergessenen Schriftrollen! Als sie darin zu lesen beginnt, passiert das Unglaubliche: Die darin beschriebenen Rollen erwachen urplötzlich zum Leben...Buch: Michaela Studeny und Nick Harras | Regie: Nikolaus Stich Musik: Nick Harras und Martin MaderInfo: Stadttheater Wiener Neustadt, Herzog-Leopold-Straße 17, 2700 Wiener NeustadtKarten: Tel 02622 373 311 Mo bis Fr von 09.00 bis 13.00 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr, Sa von 9.00 bis 13.00 Uhr und bei allen Ö-Ticket VVK-Stellen.