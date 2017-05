fabelhaft! Niederösterreich - Die Lange Nacht der Märchenerzähler

AT

Am Kurpark 1

MIt der "Langen Nacht der Märchenerzähler" hat alles begonnen - deshalb stehen bei der 30. Auflage des Festivals an diesem Abend die besten Vertreter der klassischen Erzählkunst auf einer Bühne und führen das Publikum in die wunderbare Welt der Geschichten. Ein unvergesslicher Abend voller Emotionen!

Erzählkunst

BORIS BRONSKI, Maskentheater

PETER COOK, Taubstummer Erzähler

STÉPHANE DEHESELLE, Tanz

CHO KAIRIN, Magic Face

DEEPA KIRAN, Erzählerin

MN DANCE COMPANY, Tanz

TUK & SOFIE, Akrobatik

STOP, Percussion Project



Musik:

RINA KACINARI & GOLNAR SHAHYAR, Cello & Gitarre/Gesang

VVK Euro 22,-- Abendkasse Euro 26,--

Karten und Infos:

Kurgemeinde Bad Schönau

fabelhaft@bad-schoenau.gv.at

02646/8284

Die Karten werden auch per Post zugeschickt!