Maria Theresia im Stadtmuseums-Fokus

10.05.2017, 11:32 Uhr

Maria Theresia. Eine Spurensuche in Wiener Neustadt zum 300. Geburtstag der Kaiserin

WIENER NEUSTADT. Maria Theresia wurde am 13. Mai 1717 als zweites Kind Kaiser Karls VI. geboren. Mit der pragmatischen Sanktion hatte der Kaiser 1713 bereits die weibliche Erbfolge im Hause geregelt. Nach dem Tod des Vaters trat Maria Theresia seine Nachfolge in den habsburgischen Ländern an. Ihr Mut zur Verantwortung brachte dem Ländergefüge zahlreiche Reformen, die weit über ihre Regierungszeit hinaus wirksam blieben. Die Meridianmessung, mit der sie Joseph Liesganig beauftragte, und die Gründung der Militärakademie verbinden die Herrscherin mit der Stadt. Beides sind Themen einer Ausstellung im Foyer des Stadtmuseums. Die Ausstellung eröffnet das Museumswochenende Niederösterreich (20. und 21. Mai), das unter dem Motto "Spurensuche. Mut zur Verantwortung " steht.