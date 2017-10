Maskenbau und Maskenspiel - Workshop für Kinder und Jugendliche ab 10+ in Theresienfeld

Maskenbau und Maskentheater für Kinder und Jugendliche ab 10+



Das Projektist ein Herzensprojekt der beiden Künstlerinnen und verbindet die Fähigkeiten der beiden Kursanbieter auf einzigartiger Weise.Kathia Deninge



r ist Theaterpädagogin (MA) i.A. und Integrative Kindertanzpädagogin (AGB zertif.) mit langjähriger Erfahrung im Kinder - und Jugendtheater.Karoline Handler ist Dipl. ganzheitliche Kunsttherapeutin und Dipl. Elementarpädagogin mit langjähriger Berufserfahrung. Seit 2010 arbeitet sie selbständig in ihrem Atelier Kunstvoll Leben in Wiener Neustadt mit Einzelklienten und/oder Gruppen und hält Workshops/Voträge in Institutionen. Ebenso begleitet sie Schulen bei kunsttherapeutischen Projekten.

info@kunstvollleben.at

kathiadeninger@hotmail.com



Veranstaltungsort

Die Maske entsteht zuerst aus Ton unter deinen Händen und wird anschließend aus Pappmaché modeliert. Unter fachkundiger Anleitung erfährst du, was es braucht, damit DEINE Maske auch erwachen kann!Folgende Fragen beschäftigen uns während dem Kurs:-> Was ist meine äußere Realität?-> Wie steht es um meine innere Realität?-> Will ich so bleiben wie ich bin?-> Will ich jemandem erlauben, mich umzubauen?-> Wer will ich sein?-> WER BIN ICH ÜBERHAUPT?Anmeldung unter(Karoline Handler)oderAlte VolksschuleHauptplatz 22604 TheresienfeldNÖ, Bez. Wiener NeustadtKosten 155 Euroinkl. Jause, Material, eigene MaskeTermine:30.10./31.10./2.11./3.11.je 14:00-19:00 Uhr4.11.9.00-13:00 Uhrmehr Informationen finden sie hier

www.kunstvollleben.at