Musikkulinarium "Britische Nacht" mit Beatles Showband

Die Kulturplattform veranstaltet bereits zum 13. Mal im romantischen Schlosshof Katzelsdorf , eine musikalische und kulinarische „Genussreise“ . Das heurige Motto wird " "Britische Nacht" sein. Der Schlossgastronom Manfred Kendlbacher kreiert passend zum Thema ein exklusives 4 -gängiges Menü. Der musikalischen Part wird- wie könnte es anders sein - eine Beatles Show- sein.Die Beatles Show "All you Need is..." begeistert das Publikum durch ein authentisches und mitreißendes Live-Erlebnis mit den erfolgreichsten und bekanntesten Songs der Beatles.

Eine Zeitreise mit den Beatles von 1962 - 1970 mit viel Information zur Geschichte der Beatles: von Liverpool in die ganze Welt...Lassen Sie den Alltag daheim und genießen Sie einen gemütlichen Abend voller Genüsse.Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Festsaal statt.TICKETS: www.katzelsdorf-tickets.at 0262278080 Tischreservierung!!